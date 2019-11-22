Что можно заказать в Uklon, кроме машины

С 1 мая 2019 года в Николаеве запустил работу сервис вызова авто Uklon. Несмотря на все трудности и палки в колесах, создаваемые локальными конкурентами, Uklon занял нишу и стал любимым сервисом для жителей Николаева. Ведь с Uklon можно не только вызвать авто, но и воспользоваться другими дополнительными сервисами, у конкурентов которых не сыщешь.

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№1. Функция «Некурящий водитель»

На каждого некурящего пассажира в Uklon найдётся некурящий водитель. Достаточно нажать на меню «Пожелания», галочкой отметить опцию «Некурящий водитель» и запах сигаретного дыма не будет сопровождать вас в поездке.

№2. Тишина и спокойствие

Водители знают все свежие новости и даже то, о чем не пишет пресса. Этими знаниями они спешат поделиться с каждым. Однако, если вы не в настроении болтать, а желаете тихо проехаться наедине со своими мыслями или оптимизировать время, потраченное на поездку, и заняться делами в пути, специально для таких случаев Uklon внедрил функцию «Молчаливый водитель».

№3. Курьер

Uklon может доставить не только вас в нужное место и нужное время, но и вашу посылку. Вероятность утери посылки близка к нулю — все данные о заказе, водителе и автомобиле есть у сотрудников Uklon. Однако, стоит также учитывать, что Uklon не несёт ответственность за сохранность предметов доставки, поэтому курьерская опция не подходит для передачи ценных предметов.

№4. Страховка

Uklon – единственный сервис в Украине, который страхует жизни своих пользователей (как пассажиров, так и водителей) на миллион гривен во время поездок. Партнером Uklon выступает международная страховая компания ARX (ранее AXA). Главное, что нужно знать — страховка работает. И, если наступает страховой случай, пассажир и водитель получают выплату.

№5. Служба поддержки

У сервиса Uklon огромный отдел поддержки пользователей. Это большой колл-центр (в нем более 90 сотрудников), где также происходит обработка письменных отзывов. Это важное отличие от конкурентов — подобного нет ни у кого. Команда Uklon поможет в любых ситуациях: забыли вещи — вам их вернут; что-то случилось — ответят; произошло ДТП — помогут оперативно решить все вопросы, связанные с лечением и выплатой страховки.

№6. Драйвер

Если вы водите автомобиль, но по какой-то причине не можете сесть за руль в тот или иной день, вызывайте водителя из Uklon, который приедет в нужное место, сядет за руль вашей машины и довезет вас куда необходимо.

№7. Перевозка животного

Uklon позволяет комфортно перевозить животных в необходимом по габаритам автомобиле и без аллергической реакции водителей. Главное, отметить в меню пожеланий, что вы будете в компании с питомцем, а в заметках написать кто ваш любимец.