Глава ОО «Миколаїв - єдина родина» Чайка соберет директоров школ города на круглый стол «Стоп наркотикам!»

Глава общественной организации «Миколаїв - єдина родина», бизнесмен Владислав Чайка решил собрать директоров школ на круглый стол, посвященный теме зависимости от наркотиков и алкоголя.

Об этом он сообщил корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в четверг, 14 ноября, в несколько школ Николаева пришли зависимые от наркотиков или алкоголя пациенты реабилитационного центра «Источник» и показали ученикам небольшой спектакль, после чего рассказали истории своих жизней.

Чайка рассказал, что обсудил эту идею с секретарем городского совета Татьяной Казаковой и с начальником управления образования Ларисой Лычко о том, чтоб собрать директоров тех школ, где уже проходили подобные акции, а также тех, в чьих школах еще не обсуждалась эта тема. Кроме того, Владислав Чайка вместе со своей организацией хочет начать проводить соревнования по КВН в школах.

— Мы сейчас с Татьяной Викторовной и Ларисой Лычко говорили о том, чтобы провести круглый стол с директорами школ, где уже проходили эти акции, взять еще директоров школ, в которых не было этих акций, и провести круглый стол, потому что сейчас необходимо нашу молодежь всю информировать о том, что наркотики – это зло. То есть, приводить все к тому, чтоб дети смотрели не в сторону наркотиков, а занимались спортом, КВН, например. Мы сейчас хотим это развивать, проводить КВН по школам, потому что очень много талантливых детей. Мы хотим сейчас этим делом заняться, чтоб они не смотрели в сторону наркотиков, - сказал Владислав Чайка.

Акция «Стоп наркотикам!» - это ряд мероприятий которые проводятся организацией «Миколаїв - єдина родина» совместно с ОО «Источник». К школьникам от 11 до 17 лет приходят пациенты реабилитационного центра, которые имели зависимость от наркотиков или алкоголя. Они показывают детям небольшой спектакль «Пороки», а потом рассказывают свои истории. Главная цель этой акции – показать подростам, что происходит с человеком, с его жизнью и окружением, если он становится зависимым, на самом деле.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в парке «Народный сад» (бывший парк Петровского) воспитанники реабилитационного центра наркозависимых «Источник», в рамках проекта высадили 100 зелёных насаждений. На просьбу о помощи в поддержке данной инициативы отозвался глава общественной организации «Миколаїв — єдина родина» Владислав Чайка.