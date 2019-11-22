«Скорая» отказывается подниматься»: Николаевцы пожаловались, что в их доме больше трёх месяцев не работает лифт

В Николаеве жители дома по адресу: улица Пограничная, 80 возмущены тем, что в подъезде №4 больше трёх месяцев не работает лифт.

Об этом идёт речь в их обращении, опубликованном главой общественного экспертного совета «Защита людей и труда» Вадимом Дзугань.

По его словам, по городу из-за устаревшего оборудования, которое стало аварийным, отключили лифты, а денег на их замену нет.

«Заложниками ситуации стали пожилые люди, инвалиды, которые не в состоянии самостоятельно подниматься, многодетные семьи, мамочки, которые таскают коляски на девятый этаж. Старики не могут выйти из квартиры купить еды, медикаменты. Скорая помощь по приезду к больным отказывается подниматься на верхние этажи. На все обращения людей ответ один: денег нет», - пишет он.

Дзугань обратился к руководству города и области, а также к общественным организациям и активистам, которые могут помочь в решении этого вопроса.

«Сегодня миллионы денег налогоплательщиков идут на реконструкции зданий, площадей. Люди остались брошенными на произвол судьбы. Прошу всех представителей власти избранных народом считать мой пост, как официальное обращение. Ситуация критическая, каждый день может стать трагедией для стариков. Вопрос нужно решать, отписки о том, что нет денег ничего не решают», - подчеркнул глава совета.

Также он попросил депутатов горсовета дать протокольное поручение департаменту ЖКХ провести проверку состояния лифтов, которые находятся у них на балансе.

Ранее сообщалось, что николаевцы жалуются на управляющую компанию, из-за бездействия которой в их доме с июля не работает лифт.