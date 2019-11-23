Власти Пакистана организовали общественную дискуссию о феминизме, но пригласили на нее только мужчин

Совет по делам искусств Пакистана организовал дискуссию среди мужчин «Феминизм: другой взгляд». После жалоб в соцсетях организаторы пригласили двух женщин и сменили название мероприятия на «Понимая феминизм».

Об этом сообщает «Tjournal».

На мероприятии активисты, режиссёры, журналисты и юристы должны были рассказать о своих взглядах на феминизм. Все пять спикеров оказались мужчинами, а единственная женщина на мероприятии, Узма Аль-Карим, была председателем комитета, который организовывал встречу.

После критики в соцсетях организаторы пригласили на мероприятие двух женщин – феминистку Махтаб Рашди и журналистку Катрину Хосейн. А имя Аль-Карим вынесли под список спикеров и дали ей должность модератора дискуссии. Название встречи поменялось на «Понимая феминизм». Однако такие изменения убедили не всех.

Модератор дискуссии рассказала, что цель встречи состояла в том, чтобы собрать мужчин, имеющих власть в медиа, и поговорить с ними о понимании феминизма:

- Мы хотели узнать, как они воспринимают тему, имея влияние на общественное мнение. Поэтому мы и назвали это «Другим взглядом».

Один из участников дискуссии, выступающий за защиту прав человека активист Джибран Насир, согласился с тем, что изначальное название вводит в заблуждение:

- Мне сказали, что на встрече мужчины будут говорить с другими мужчинами о пересмотре маскулинности и о том, зачем мужчинам нужен феминизм. Мы не хотели объяснять феминизм или говорить о проблемах женщин.

Напомним, что ранее в Киеве и Харькове прошли Марши женщин, которым хотели помешать праворадикалы.