Илон Маск презентовал новый автомобиль Tesla – этот бронированный пикап разгоняется до сотни за 3 секунды

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck.

Об этом сообщает «Медуза».

Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах с дальностью хода на одной зарядке в 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров). Разные версии также отличаются количеством двигателей – от одного до трех. Футуристический дизайн автомобиля частично создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Ранее глава Tesla также говорил о влиянии фильма «Бегущий по лезвию» на облик пикапа.

Автомобиль обеспечивает максимальную защиту пассажиров – его корпус сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по собственной технологии компании. Металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета, говорилось в презентации. Впрочем, когда Маск попросил помощника метнуть в стекло машины металлический шар, оно треснуло.

Цена на пикап начинается от 39,9 тысячи долларов. Самая продвинутая версия стоимостью 69,9 тысячи долларов разгоняется с места до 60 миль в час (97 км/час) за 2,9 секунды. Его грузоподъемность составляет до 3500 фунтов (почти 1600 килограммов). Все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки. Маск особо отметил феноменальную мощность Cybertruck, показав видео, на котором тот легко тащит за собой мощный пикап Ford F150, который пытается ехать в другую сторону.

В дополнение к пикапу Маск продемонстрировал электрический квадроцикл. Он может помещаться в кузов Cybertruck и подзаряжаться от него. Производство нового пикапа начнется только в 2021 году.

Напомним, что ранее японская компания построила гиперкар, который может стать самым мощным серийным автомобилем в мире.