Украина заняла 88-е место в рейтинге дружелюбных стран к ЛГБТ туристам

Согласно исследованию относительно безопасности стран для туристов с нетрадиционной сексуальной ориентацией, наиболее безопасной признана Швеция. Украина на 88-й позиции.

Об этом пишет theБабель.

Всего было проанализировано 150 стран. Также в тройку лидеров вошли Канада и Норвегия. Украина в антирейтинге заняла 62 позицию (или же 88 в рейтинге дружелюбия).

Самая худшая ситуация с безопасностью для представителей ЛГБТ в Нигерии, Катаре, Йемене, Саудовской Аравии и Танзании.

Отмечается, что однополые отношения являются незаконными в 38 из перечисленных стран и наказываются смертью в пяти (Нигерия, Катар, Йемен, Саудовская Аравия и Иран).

Напомним, что ранее в Грузии националисты устроили беспорядки против показа фильма о ЛГБТ – пострадали несколько человек.

До этого в Киеве пятеро неизвестных избили ветерана АТО, который публично признался в том, что является геем. А в Харькове неизвестные напали и избили ногами участника ЛГБТ-марша.