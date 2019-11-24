В Индонезии детям для борьбы с интернет-зависимостью поручили опекать цыплят

В Индонезии школьникам раздали цыплят и семена растений, чтобы те заботились о них и меньше тратили время на электронные устройства.

Об этом сообщает CNN.

В десяти начальных школах города Бандунг, в ходе церемонии вручения, раздали две тысячи цыплят и полторы тысячи семян чили.

Власти надеются, что проект поможет детям использовать электронные гаджеты реже. В среднем индонезийцы проводит в интернете более восьми с половиной часов в день — согласно данным Global Digital Report 2019 это почти на два часа больше, чем в среднем в мире.

Ранее сообщалось, что в некоторых украинских школах ввели факультатив «Основы семьи»: Детей учат по книге, в которой сказано о вреде контрацепции.