В Германии ученые научились делать бензин из углекислого газа

Институт технологий в Карлсруэ вместе с фирмами Climeworks, Ineratec и Sunfire построили компактную установку, на которой из углекислого газа, воды и «зеленой» электроэнергии производится экологически нейтральное топливо.

Об этом пишет DW.

Сейчас их изобретение производит по 10 литров топлива за день. Через несколько лет они хотят построить еще большую установку, способную синтезировать уже по 200—300 литров топлива в сутки. В будущем они планируют построить мобильный промышленный прототип с производительностью 1 500-2 000 литров в день.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч учёных и экологов подписали обращение к мировой общественности в котором говорится, что климатический кризис угрожает судьбе планеты.