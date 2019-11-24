В США дочь спасла от избиения свою мать, «заказав» пиццу у полиции

Жительница города Орегон в штате Огайо позвонила в службу спасения 911 и вызвала спасателей домой под видом «заказа» пиццы.
Об этом сообщает ВВС.
Сообщается, что в дом ввалился друг ее матери, пьяный и раздраженный, который ранее не раз избивал женщину. Однако на этот раз он ударил женщину так сильно, что та отлетела к стене. Так как открыто вызывать полицию было нельзя, потому что агрессор находился рядом и мог все услышать. Девушка набрала 911 и стала заказывать пиццу, настойчиво повторяя свой адрес.
Разговор девушки с диспетчером:
Диспетчер Тенейк (1): Орегон девять один один.
Женщина (2): Я бы хотела заказать пиццу на адрес […].
(1): Вы звоните на 911, чтобы заказать пиццу?
(2): Ну, да. Квартира номер […].
(1). Но это неправильный номер, здесь не заказывают пиццу…
(2). Нет-нет-нет. Вы не понимаете.
(1). Теперь понимаю.
(1). Тот человек всё еще там?
(2). Ага, мне нужна большая пицца.
(1). Хорошо. А медики, вам прислать медиков?
(2). Нет. С пепперони.
Имена женщин не раскрываются, но власти сообщили имя и возраст домашнего агрессора — это 56-летний Саймон Лопес.
Напомним, как в США мальчик позвонил в 911 из-за сложного домашнего задания – диспетчер помогла ему с математикой.