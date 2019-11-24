В США дочь спасла от избиения свою мать, «заказав» пиццу у полиции

Жительница города Орегон в штате Огайо позвонила в службу спасения 911 и вызвала спасателей домой под видом «заказа» пиццы.

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что в дом ввалился друг ее матери, пьяный и раздраженный, который ранее не раз избивал женщину. Однако на этот раз он ударил женщину так сильно, что та отлетела к стене. Так как открыто вызывать полицию было нельзя, потому что агрессор находился рядом и мог все услышать. Девушка набрала 911 и стала заказывать пиццу, настойчиво повторяя свой адрес.

Разговор девушки с диспетчером: Диспетчер Тенейк (1): Орегон девять один один. Женщина (2): Я бы хотела заказать пиццу на адрес […]. (1): Вы звоните на 911, чтобы заказать пиццу? (2): Ну, да. Квартира номер […]. (1). Но это неправильный номер, здесь не заказывают пиццу… (2). Нет-нет-нет. Вы не понимаете. (1). Теперь понимаю. (1). Тот человек всё еще там? (2). Ага, мне нужна большая пицца. (1). Хорошо. А медики, вам прислать медиков? (2). Нет. С пепперони.

Имена женщин не раскрываются, но власти сообщили имя и возраст домашнего агрессора — это 56-летний Саймон Лопес.

Напомним, как в США мальчик позвонил в 911 из-за сложного домашнего задания – диспетчер помогла ему с математикой.