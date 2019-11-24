В США дочь спасла от избиения свою мать, «заказав» пиццу у полиции

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Жительница города Орегон в штате Огайо позвонила в службу спасения 911 и вызвала спасателей домой под видом «заказа» пиццы.

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что в дом ввалился друг ее матери, пьяный и раздраженный, который ранее не раз избивал женщину. Однако на этот раз он ударил женщину так сильно, что та отлетела к стене. Так как открыто вызывать полицию было нельзя, потому что агрессор находился рядом и мог все услышать. Девушка набрала 911 и стала заказывать пиццу, настойчиво повторяя свой адрес.

Разговор девушки с диспетчером:

Диспетчер Тенейк (1): Орегон девять один один.

Женщина (2): Я бы хотела заказать пиццу на адрес […].

(1): Вы звоните на 911, чтобы заказать пиццу?

(2): Ну, да. Квартира номер […].

(1). Но это неправильный номер, здесь не заказывают пиццу…

(2). Нет-нет-нет. Вы не понимаете.

(1). Теперь понимаю.

(1). Тот человек всё еще там?

(2). Ага, мне нужна большая пицца.

(1). Хорошо. А медики, вам прислать медиков?

(2). Нет. С пепперони.

Имена женщин не раскрываются, но власти сообщили имя и возраст домашнего агрессора — это 56-летний Саймон Лопес.

Напомним, как в США мальчик позвонил в 911 из-за сложного домашнего задания – диспетчер помогла ему с математикой.

Julia Davudenko

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русскийобщество