Из-за шторма в Одессе не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов с места аварии танкера

В Одессе экологическая служба не может приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера Delfi из-за шторма.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Ранее сообщалось, что 22 ноября на рейде одесского порта потерпел бедствие небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Экипаж с судна эвакуировали и доставили в больницу.

«Сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия — скорость ветра 12−14 м/с, волнение 3 балла. Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море», - сообщили в АМПУ.

После этого Оперативный штаб, в состав которого входят специалисты АМПУ, Морской администрации, городской и областной власти, решат, каким образом убрать танкер от городского пляжа.

В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.

После этого смогут определиться, каким образом убрать Delfi от городского пляжа и транспортировать его в безопасное место.

Напомним, как возле Одессы едва не потерпел крушение буксир «Параллель».