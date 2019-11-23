«Зажги свечу»: В Украине сегодня чтят память погибших и пострадавших от Голодомора

В Украине в субботу, 23 ноября отмечают День памяти жертв голодомора. В этот день по всей стране будут приспущены государственные флаги а в 16:00 в каждом доме и учреждении зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

Команда Музея Голодомора ко Дню Памяти создала социальную рекламу.

«Ее цель не только рассказать о способах выживания. Ее цель - заставить каждого остановиться и осознать весь масштаб жестокого преступления против украинского народа», - говорится в сообщении.

Как известно, наиболее масштабным в истории Украины был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в 1933 году от голода умерло от 3 до 3,5 миллионов украинцев.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида на межгосударственном уровне, кроме Украины, его признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Ранее сообщалось, что более 80% украинцев считает, что Голодомор был геноцидом украинского народа.