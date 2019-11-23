Болельщики Шахтера, надев маски, поддержали Тайсона после расистского скандала

На матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1) болельщики донецкого «Шахтера» провели акцию в поддержку полузащитника Тайсона.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на zn.ua.

Напомним, в ходе матча между командами «Шахтер» и «Динамо» болельщики «Динамо» в течение матча скандировали нецензурные слова и «укали» как обезьяны в адрес бразильцев «Шахтера». На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам, расплакался и показал неприличный жест.

Болельщики надели маски с изображением лица бразильца. Тайсон пропускал матч со «Львовом» из-за красной карточки в матче с киевским «Динамо».

Отмечается, что по данным донецкого клуба на стадионе ОСК «Металлист» присутствовало 2 458 болельщиков.

Как известно, харьковская полиция открыла дело против болельщиков «Динамо», которые выкрикивали расистские лозунги в сторону капитана «Шахтера».