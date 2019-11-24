В Николаеве администрация Заводского района намерена потратить ₴2,5 миллионов на ликвидацию стихийных свалок в 2020 году

Иллюстрация из интернета В пятницу, 22 ноября, администрация Заводского района Николаева объявила тендер на предоставление услуги по ликвидации стихийных свалок с нагрузкой и вывозом на городской полигон отходов.

Об этом свидетельствует сайт публичных закупок Прозорро.

Ожидаемая стоимость закупки - 2 миллиона 599 тысяч 999 гривен. Аукцион назначен на 9 декабря. Предоставлять услугу подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года.

В техническом задании есть перечень улиц, где ликвидировать свалки необходимо ежедневно, в праздничные и выходные дни, а также перечень других мест, где возникают свалки.

Напомним, как жильцы многоэтажного дома на улице 2-я Слободская, 85, возмутились, что на территории расположенной рядом школы-интерната организовали свалку, а руководство учебного заведения сетует, что не может найти технику для погрузки и вывоза мусора.