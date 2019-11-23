В Харькове пара коммунальщиков отметила свадьбу в троллейбусе

В Харькове сотрудники местного ТТУ устроили свадьбу в салоне троллейбуса.

Об этом пишет местное издание «Объектив».

Троллейбус молодожены Максим и Дарья украсили традиционными шариками, яркой лентой, а на крышу нацепили игрушечные кольца.

Пара познакомилась, когда девушка еще работала в киоске. Водитель троллейбуса влюбился с первого взгляда в продавщицу, когда подъехал к магазину заказать кофе. Позже харьковчанка начала работать кондуктором, чтобы быть ближе к любимому. Признание мужчина сделал тоже в троллейбусе.

Вместе влюбленные уже 8 месяцев.

Напомним, что ранее в Николаеве свадебный кортеж вместо обычных машин составили из грузовиков.