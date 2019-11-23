Военнослужащего, который спас привязанную к автомобилю собаку в Хмельницкой области, наградили

В Нацполиции наградили военнослужащего, который спас от издевательств собаку.

Об этом сообщается на их странице в Facebook.

Напомним, что в Хмельницкой области чиновник привязал к автомобилю и протащил по дороге собаку - его остановил спецназовец.

Глава Нацполиции Игорь Клименко вместе с заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко встретились со старшим сержантом Вооруженных сил Украины и его женой, чтобы вручить благодарность и ценные подарки.

Поступок военнослужащего, который, заметив, как человек тащит за автомобилем привязанного пса, бросился на помощь, никого не оставил равнодушным. Старший сержант сразу догнал машину и вместе с женой начал спасать собаку. О случившимся они сразу сообщили правоохранителям.

«Спасибо вам за человечность и милосердие. Я думаю, что все граждане Украины должны брать с вас пример, ведь только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость», - сказал Клименко.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный живодер издевался над собакой на глазах у детей.