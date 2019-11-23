В Малайзии задержали судно с россиянином и 22 украинцами на борту

У берегов Малайзии задержали судно New Orion, на борту которого находились 22 украинца и один россиянин.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич изданию «Украинская правда».

Судно правоохранители задержали 21 ноября в территориальных водах у восточного побережья штата Джохор. На его борту было 23 члена экипажа. В управлении морской полиции объясняют, что судно, не получив согласия, опустило якорь. Это считают нарушением норм морского судоходства.

«По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Держим дело на контроле», - прокомментировал ситуацию Василий Кирилич.

Также он добавил, что с украинцами на борту корабля на связь уже вышел консул.

Напомним, что российский корабль вошел в территориальные морские воды Швеции, не имея на то соответствующего дипломатического разрешения.