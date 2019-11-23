Управление Гоструда расследует несчастный случай, когда журналистка в Очакове, ожидая приезда Зеленского, упала в ров и сломала ногу

В управлении гоструда в Николаевской области начали расследование несчастного случая, который произошел с журналисткой телерадиокомпании «Украина» Анжелой Слободян в Очакове.

Об этом сообщили в управлении гоструда в Николаевской области.

Как известно, Слободян сломала ногу возле порта Очакова, куда впоследствии приехал президент Зеленский. Журналистов доставили в Очаков на неосвещенную территорию перед портом. Журналистка ТРК «Украина» Анжела Слободян провалилась в ров вдоль дороги на подъезде к воротам порта, у нее открытый перелом. Глубина рва около 70 сантиметров. Впоследствии женщину госпитализировали.

«Комиссия по специальному расследованию несчастного случая, созданная приказом управления Гоструда в Николаевской области, устанавливает причины и обстоятельства указанного случая. Расследование проводится в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 № 337», - сказано в сообщении.

Напомним, что журналистку Анжелу Слободян прооперировали в Херсоне.