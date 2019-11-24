«Сторож закрывает и открывает замок каждый день»: В России перед поликлиникой поставили ворота без забора

В Череповце руководство поликлиники, которая располагается в доме 45 по улице Комсомольской, установило железные ворота с замком без забора, к которому крепились бы ворота.

Об этом сообщает «Север Реалии».

«Самое смешное, что ворота регулярно запираются на замок в вечернее время, а утром, когда поликлиника начинает работу, замок открывают», - рассказывает местный житель Сергей, который живет рядом с поликлиникой и каждый день наблюдает за этой нелепой ситуацией.

Как сообщили корреспонденту сайта «Север.Реалии» в пресс-службе вологодского отделения Северной железной дороги, новый забор для учреждения готов, но не согласован с чиновниками.

«Проект монтажа нового ограждения находится на финальной стадии согласования в Архитектурном отделе администрации Череповца. Как только согласуют, забор будет установлен», - рассказали в пресс-службе.

У ж/д поликлиники в Череповце открыли ворота без забора. На них даже есть замок. Каждое утро сторож открывает и закрывает их по расписанию, хотя ворота легко можно обойти. В соцсетях люди шутят, что территория вокруг них «заминирована» pic.twitter.com/SB6URPvpwE — URA.RU (@ura_ru) November 22, 2019

В здании поликлиники, которую «охраняют» с помощью ворот без забора, раньше находилась железнодорожная больница. В этом году - 60 лет со дня ее открытия. В настоящее время основной профиль поликлиники - медицинские осмотры, а также предрейсовые осмотры и водительские комиссии.

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