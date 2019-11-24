Министр энергетики России заявил, что встреча по газу с украинской стороной состоится на следующей неделе

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что новая встреча по вопросу транзита газа через Украину состоится на следующей неделе.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на следующей неделе стороны обсудят технические вопросы.

«Они [консультации] идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между «Газпромом», «Нафтогазом» и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний», - сказал Новак.

Ранее сообщалось, что российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Напомним, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.