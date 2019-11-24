Штаб ООС: Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет

За минувшие сутки, 23 ноября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, обстрелы зафиксированы возле Южного, Песков, Водяного, а также Верхнеторецкого.

Боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, а также стрелкового оружия, включительно с крупнокалиберными пулеметами.



«Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было», - сообщили в штабе.

С начала 24 ноября уже зафиксирован обстрел в районе Тарамчука. Боевики более получаса вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.