Штаб ООС: Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет

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За минувшие сутки, 23 ноября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook

В частности, обстрелы зафиксированы возле Южного, Песков, Водяного, а также Верхнеторецкого. 

Боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, а также стрелкового оружия, включительно с крупнокалиберными пулеметами. 

«Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было», - сообщили в штабе. 

С начала 24 ноября уже зафиксирован обстрел в районе Тарамчука. Боевики более получаса вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. 

Юлия Акимова

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русскийобщество