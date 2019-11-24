В США могут предусмотреть санкции против проекта РФ «Северный поток-2» на 2020 год

Конгресс США может предусмотреть санкции против российского проекта «Северный поток-2» в американском оборонном бюджете на 2020 год.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на оборонное издание Defensenews

По словам председателя Комитета международных дел Сената США сенатора Джима Риша, санкции могут повлиять на окончание проекта и на компании, которые занимаются строительством «Северного потока».

«Окно возможностей закрывается. Значительную часть "Северного потока" уже построено. Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, (компании, участвующие в проекте, – ред.) будут вынуждены закрыться, и, думаю, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать, - сказал сенатор.

Отметим, что закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, определяющим оборонительные расходы США.

Включение положения о санкциях в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса и в банковском комитете. Текст законопроекта пока не раскрывают. Но, по словам сенатора, положение о санкциях будет созвучным с пунктами законопроекта, поданного в июле сенатором Тедом Крузом. Тот документ предлагает ввести санкции против судов, участвующих в построении российского трубопровода «Северный поток».

США выступают против воплощения «Северного потока-2», поскольку он увеличит зависимость Европы от российского газа и навредит Украине.

Напомним, датское энергетическое агентство предоставило разрешение на прокладку труб «Северного потока-2» в водах Дании.