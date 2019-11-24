Муж должен «вразумлять» жену: В Москве прошел митинг против закона о профилактике домашнего насилия

23 ноября в Москве, в парке «Сокольники» прошел митинг в защиту «традиционных» семейных ценностей. Поводом для акции стало возможное принятие закона о профилактике домашнего насилия, против которого участники протестовали.

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Организатор акции — руководитель движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. По оценке корреспондента , на митинг пришло около 300 человек, по оценкам организаторов, — около 700 человек.

В свою очередь, корреспондент «Медузы» сообщает, что на митинг пришло около 200 человек. При этом, в течение часа после начала акции около половины участников ушли, к концу мероприятия осталось 40-50 человек.

Официально организаторы заявляли митинг на 1500 участников. Перед собравшимися, в частности, выступил протоиерей Всеволод Чаплин.

Митингующие пришли с плакатами «Не трогай семьи, госпожа Пушкина!», «Закон СБН (семейно-бытовое насилие) – изгнание мужчин из семьи», «Сегодня СБН, завтра ЛГБТ?».

Сами митингующие в комментариях корреспонденту «Дождь» объясняли свою позицию. В частности, одна из женщин, опираясь на Библию, заявила, что муж должен иметь возможность «вразумлять» жену, если она его не слушается.

— Жена должна слушать своего мужа, - сказала женщина. — А если не слушает? - спросил корреспондент. — Ну вразумлять ее, свою власть мужскую, как мужа, показывать ей. Это обязательно должно быть, - ответила женщина.

Другие же, придя парами, сравнивали закон с хирургическим ножом, который «разделяет семью».

Напомним, в Николаевской ОГА заявили, что Николаевщина стала одной из первых в Украине по разработке и оценке потребностей общества области в развитии сети специализированных услуг для лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола на региональном и местном уровнях.