Украина на первом месте в Европе по смертности из-за неправильного питания

Всемирная организация здравоохранения полагает, что 38% смертей от болезней сердечно-сосудистой системы в Украине связаны с неправильным питанием. И это самые высокие показатели в Европе.

Об этом сообщает «Новое время».

Большинство украинцев потребляет избыток жиров и простых углеводов, при этом им недостает клетчатки и воды. Так происходит, когда в рационе не хватает зелени, овощей и просто натуральных продуктов, говорят диетологи.

К примеру, среднестатистический украинец употребляет не более 174 г овощей и 83 г фруктов в день, хотя необходимая для здоровья норма составляет 300 г для каждой из этих категорий. Также соотечественник ест существенно меньше, чем рекомендуется, орехов и бобовых. Зато налегает на картофель, вредные жиры и мучное.

Также в аутсайдерах оказались молочные продукты: их потребление сводится к 140 г в сутки при рекомендованной Минздравом норме в два-три стакана молока или йогурта в день. В результате получается, что украинцы недобирают до 37% нормы кальция и недополучают до 20% витамина А, что не может не сказаться на коже, волосах, зрении и самочувствии в целом.

Кроме того, фастфуд, соусы, колбасы и консервы являются основными источниками соли, которую украинцы потребляют вдвое больше нормы, составляющей 9,7 г в день.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская семья в среднем тратит на питание почти 4 тысячи гривен в месяц.