На Антарктиде в хижине полярников нашли мешок лука, который пролежал там 100 лет

В антарктической хижине Discovery Hut был найден большой мешок красного лука.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на фонд Antarctic Heritage Trust.

Мешок пролежал в хижине более 100 лет. Хижина Discovery Hut была построена на острове Росса в Антарктиде в 1902 году полярным исследователем Робертом Скоттом. Отмечается, что смотритель хижины проверил лук на наличие плесени и не нашел ее. Несмотря на то, что луковицы сморщились, все еще можно определить, что это был красный лук.

Напомним, что ранее в Исландии бургер из McDonald’s «прожил» 10 лет и стал достопримечательностью для туристов.