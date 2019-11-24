«Многие лишатся своих должностей», - начальник Генштаба обещает уволить виновных в трагедии в Балаклее

Недавняя трагедия на складах боеприпасов в Балаклее, в результате которой погибли украинские военнослужащие, стала результатом служебной халатности, за которую понесут ответственность конкретные должностные лица.

Об этом заявил в интервью «Укринформу» начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

- Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается, - сказал Хомчак.

Он выразил убеждение, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые происходили в предыдущие годы.

- Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналам в качестве тогда главного инспектора Вооруженных Сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных Сил из-за того, что они это допустили. Я никому не стану прощать таких случаев, потому что безнаказанность – она ​​порождает только больший беспорядок и опасность, - отметил начальник Генерального штаба ВСУ.

Напомним, 15 ноября возле города Балаклея Харьковской области произошли взрывы в районе армейских складов боеприпасов. В результате происшествия погибли трое саперов.