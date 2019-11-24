Синоптики рассказали, когда в Украине ожидается потепление

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В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, а с 28 ноября ожидаются небольшое потепление.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Потепление в Украине ожидается с 28 ноября.

Ближайшей же ночью будет -3°...-9°, завтра днем от -3° до +4°. Существенные осадки - маловероятны, разве что в западных областях и в Винницкой области что-то полетает или покапает несущественное. Ветер юго-восточный, 5-12 м/сек.

В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5°...-7°, днем от -2° до +2°.

Юлия Акимова

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русскийобщество