Синоптики рассказали, когда в Украине ожидается потепление

В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, а с 28 ноября ожидаются небольшое потепление.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Потепление в Украине ожидается с 28 ноября.
Ближайшей же ночью будет -3°...-9°, завтра днем от -3° до +4°. Существенные осадки - маловероятны, разве что в западных областях и в Винницкой области что-то полетает или покапает несущественное. Ветер юго-восточный, 5-12 м/сек.
В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5°...-7°, днем от -2° до +2°.