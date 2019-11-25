Папа Римский призвал мир избавиться от ядерного оружия

Папа Римский Франциск призвал мировую общественность не использовать ядерное оружие и отметил, что страны, которые им обладают, не показывают таким образом стремление к миру.
Об этом понтифик заявил во время посещения японского города Нагасаки, передает AFP.
Понтифик назвал «неописуемым» ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года.
«Это место заставляет нас глубоко осознавать боль и ужас, которые мы, люди, способны причинить друг другу», - сказал Папа Римский.
Он также подчеркнул, что обладание ядерным оружием и другими средствами массового уничтожения не является подходящим ответом на стремление к миру.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и в Украине.