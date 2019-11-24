Попытка открыть занавес мистерий: в Николаеве открылась выставка Владимира и Татьяны Бахтовых

В пятницу, 22 ноября, в николаевском Выставочном зале состоялось открытие выставки семьи Владимира и Татьяны Бахтовых «Античные коды Украины. Сакральные реконструкции», в которой они соединили технику гелиограффити и документацию перформативной реконструкции античных мифов.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Искусствовед Татьяна Филоненко отмечает, что творчество Владимира и Татьяны Бахтовых – это попытка открыть тайный занавес мистерий и осмыслить их на художественном уровне. Подоплекой для проекта стали ценности античной цивилизации, которые заложили основы европейского мира и вновь актуализируются.

Мэра Александр Сенкевич, пришедший на открытие, обратился ко всем, чтобы те приводили на выставку друзей и репостили её в соцсетях.

Сам же Бахтов отметил, что выставка имеет «мощную историю» и уже показывалась в Киеве и Луцке.