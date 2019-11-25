В Николаеве парень плюнул в Вечный огонь, а девушка грела возле него ноги

В Николаеве несколько молодых людей надругались над Вечным огнем, который находится на улице Адмиральской возле Николаевской областной государственной администрации.
Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте h.nikolaev.
На видео можно заметить, как парни и девушки находятся у Вечного огня, и один из молодых людей плюнул в Вечный огонь. На это девушка спросила:
– Что ты плюешь туда? Ты что, невоспитанный?
Далее девушка к огню подносит булку, на что другая спросила «что мы творим». В свою очередь, один из парней в ответ на это сказал, что «коммунисты этого заслуживают».
В конце видеозаписи одна из девушек сняла с себя обувь, чтобы поднести к огню ногу, в то время, как остальные молодые люди смеялись с содеянного.
Все выходки молодых людей сопровождались насмешками, нецензурной лексикой и музыкой.
Напомним, как ранее в Николаеве неизвестный юноша залил Вечный огонь газированной водой. Происшествие снималось на видео, а после было опубликовано в его истории в Instagram. Тогда полиция составила административный протокол на 17-летнего подростка, который залил Вечный огонь газированной водой.