«Николаевоболтеплоэнерго» помогло «ТЭЦ» восстановить теплоснабжение жителям домов на 3-й Слободской

В пятницу, 22 ноября, в Николаеве состоялось выездное совещание по вопросу отсутствия отопления у жителей жилых домов по улице 3-й Слободская 107, корпуса 4 и 5.

Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

На выездном совещании присутствовали вице-мэр Юрий Степанец, первый заместителя главы администрации Заводского района Анатолий Яковина, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов, главный инженер «Николаевская ТЭЦ» Федор Шевченко, а также представитель государственного предприятия «Жилстрой». Николай Логвинов поручил как можно быстрее решить данный вопрос.

Стоит отметить, что услугу по теплоснабжению жителям представляет «Николаевская ТЭЦ», однако «Николаевоблтеплоэнерго», несмотря на затруднительное финансовое положение (задолженность по заработной плате с сентября 2019), оказало помощь ради восстановления теплоснабжения жителям жилых домов.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Николаевского городского совета принял решение начать отопительный период на всех объектах с 31 октября. По состоянию на 4 ноября в Николаеве облтеплоэнерго запустило в работу 99 из 101 котельных. А «Николаевская ТЭЦ» по состоянию на 4 ноября подключила к теплу уже более 300 объектов. Позже стало известно, что еще 17 домов «Николаевская ТЭЦ» остаются без тепла по техническим причинам.