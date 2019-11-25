В Николаев съедутся ОСМД со всего южного региона: не пропустите!

Совместный Проект ЕС/ПРООН HOUSES приглашает представителей ОСМД и активных горожан присоединиться к участию в южном региональном форуме «Энергодом», на котором презентуют программу Фонда энергоэффективности по поддержке энергомодернизации многоквартирных домов, который состоится 4 декабря 2019 года.

Отметим, «Энергодом» - это программа частичного возмещения расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах.

Программа мероприятия:

- Презентация комплексной программы модернизации многоквартирных домов «Энергодом».

- Основные требования к энергоаудиту в условиях программы «Энергодом».

- Синергия сотрудничества ОСМД и городского совета в рамках Программы «Теплый Николаев», результаты и планы.

- Как провести общее собрание и правильно оформить его результаты.

- Подготовка и представление заявок в Фонд энергоэффективности.

В связи с ограниченным количеством мест, участие – исключительно по предварительной онлайн-регистрации: https://forms.gle/uPy16Jeu2qftghZy5 до 17:00, 1 декабря 2019 года.

Приглашение (подтверждение участия) вы получите не позднее 17:00, 2 декабря 2019 года.

Участие – бесплатное.

Место проведения: сессионный зал Николаевского областного совета.

Начало регистрации: 10:00 - 10:30.