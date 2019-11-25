Состояние уполномоченного по правам детей, попавшего в ДТП, стабилизировалось – один из его сыновей все еще в реанимации без сознания

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания. Он в полном сознании, угрозы его жизни нет. А вот старший сын находится в интенсивном неврологическом отделении того же медицинского учреждения.

Об этом сообщает ТСН.

Как известно, 24 ноября он попал в дорожно-транспортное происшествие под Киевом, в котором пострадали и его дети.

Уточняется, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких - прим). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Его старший сын Тимофей – в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в «Охматдете».

Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни также ничего не угрожает.