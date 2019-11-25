Жена Президента Зеленского рассказала о программе «Яблоко для ребенка», которую введут в школах

В Украине проведут реформу питания для детей в школах. В детском меню появится больше витаминов и станет меньше углеводов.

Об этом рассказала супруга Президента Елена Зеленская в интервью ТСН.Тиждень.

По ее словам, сейчас во многих школах низкое качество приготовленной пищи и «крайне ужасное обслуживание».

«Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем ничего нет. То есть, там будет больше финансирование», — сказала она.

Первая леди считает, что в детский рацион нужно ввести больше фруктов и овощей и уменьшить количество углеводов.

«В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа «Яблоко для ребенка». У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много», — добавила Зеленская.

Также она отметила, что школьники не возражают против правильного питания.

«Дети все понимают, хотят перемен. А взрослые, к сожалению, мне кажется, не понимают, почему котлеты с кашей — это для употребления каждый день плохо. В понедельник хорошо. А во вторник давайте еще и салатик добавим», — отметила первая леди.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская определила, что будет использовать свой статус первой леди страны, чтобы привлечь внимание людей к важным социальным вопросам.