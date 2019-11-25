Это характер к победе: в Николаев приехали более 130 бойцов на Кубок Юга по смешанным единоборствам

В субботу, 23 ноября, в николаевском спортивном клубе Fight House состоялись соревнования по смешанным единоборствам за Кубок Юга. На бои приехало более 130 участников, а также пришло немало зрителей.

Об этом сообщает «NikLife».

Ради возможности стать лучшим бойцом Юга на соревнования приехали дети, юноши и юниоры из Киева, Белой Церкви, Житомира, Кировограда и Сумм. По словам председателя организации «Миколаїв – єдина родина» Владислава Чайки, этот спорт закаляет детей и помогает им научится самозащите, а сами соревнования пропагандируют здоровый образ жизни.

— Дети начинают с самого раннего детства закаляться. Это характер. Характер к победе, чтобы достичь целей. Да и в принципе самозащита. Но мы учим детей не применять силу, чтобы навредить. А наоборот – для самозащиты. Они готовят себя и окружающих к защите, – поделился Чайка.

Сами бои, несмотря на то, что их участники еще юны, выглядели очень по-взрослому. На ринге они бросали друг друга, совершали мощные удары и сложные приемы под всеобщее одобрение публики.

Победителей соревнований ждут медали, кубки и немало славы, которая поможет им продвинуться на пути к новым победам.

Напомним, как николаевская спортсменка Мария Лабузова стала бронзовой призеркой чемпионата Европы по тхэквондо WT среди молодежи до 21 года, который проходил Хельсингборге (Швеция).