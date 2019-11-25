На Николаевщине с начала года устроены под опеку и усыновлены 240 детей

В 2019 году на Николаевщине усыновлено 71 ребенка, а 169 детей устроены под опеку.

Об этом сообщает Служба по делам детей Николаевской облгосадминистрации.

Кроме того, с начала года в области создано два детских дома семейного типа.

Отмечается, что общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в Николаевской области составляет 2889 человек, что на 97 меньше, чем на конец 2018 года.

В настоящее время в области действуют 44 детских дома семейного типа, где воспитывается 287 детей и 148 приемных семей, где воспитываются 275 детей.

Всего семейными формами воспитания (опека и попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа) охвачено 2520 детей, что составляет 87,3% от общего количества детей таких категорий.

Напомним, что в Украине за период с 2008-го по 2017 годы было усыновлено более 27 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.