ГАСК Николаева оштрафовал собственника подвала, который незаконно сделал в него отдельный вход, расширив оконный проем

Управление ГАСК Николаевского городского совета оштрафовало директора предприятия за то, что он без соответствующих разрешительных документов обустроил отдельный вход в подвальное помещение жилого дома по улице Никольская, 54, путем расширения оконного проема.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Так, управление на основании обращения, которое было на контроле у ​​мэра Александра Сенкевича осуществило внеплановую проверку соблюдения субъектом градостроительства требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил на объекте: «Реконструкция подвальных помещений жилого дома № 54 по улице Никольская в городе Николаеве».

«В ходе проверки установлено, что собственником помещения выполнены строительные работы с устройством отдельного входа с существующего оконного проема, - без соответствующих документов, дающих право выполнять такие работы, что является нарушением требований ст. 34 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», - говорится в сообщении.

В частности, на момент проверки выполнены работы по увеличению оконного проема в фундаментных блоках с размерами входной двери 1,9х1,0м, а также выполнялись работы по обустройству лестницы наружу из силикатного кирпича.

Также отмечается, что строительные работы по реконструкции подвального помещения по улице Никольская, 54/1 Николаеве осуществляются субъектом градостроительства без надлежаще утвержденной проектной документации.

Также заказчиком не обеспечено осуществление технического надзора, осуществляющего контроль за соблюдением проектных решений и требований государственных стандартов, строительных норм и правил, а также контроль за качеством и объемами работ, выполненных при строительстве.

По результатам проверки ГАСК составил акт и направил предписания о приостановлении исполнения строительных работ и устранения нарушений требований градостроительного законодательства, а именно: разработать и утвердить проектную документацию на основании которой оформить документ, предоставляющий право на выполнение строительных работ по улице Никольской, 54/1 и подать соответствующему органу государственного архитектурно-строительного контроля. Обеспечить осуществление технического надзора и установить информационный стенд на объекте.

За выполнение строительных работ с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности директора и предприятие привлечено к ответственности в виде штрафа.

Напомним, что ранее в центре Николаева возник конфликт между владельцами мебельного магазина и подвала под ним из-за строительных работ. В итоге, ГАСК оштрафовало за нарушения во время строительных работ владельца подвала.