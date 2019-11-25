Полиция разыскивает николаевца, который исчез в начале октября

В Николаеве полиция разыскивает Попова Игоря Валерьевича 1981 года рождения, который в начале октября ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Приметы: 38 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в темную куртку, черные спортивные штаны, спортивную кофту под горло темно-зеленого цвета, черные ботинки.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить полезную для следствия информацию, сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам: (0512) 49-87-01, 49-87-02, 53-12-71, 073-437-50-21, 063-972-65-25, 102», – обратились в полиции.

Напомним, как на Николаевщине полиция разыскивала подростка, который пропал без вести в августе.