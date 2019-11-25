«Ворота» в город должны выглядеть достойно»: В Николаеве возле автовокзала снесли девять незаконных киосков

В понедельник, 25 ноября, сотрудники отдела контроля и надзора за благоустройством департамента противодействия коррупции начали демонтаж незаконно установленных временных сооружений на остановке общественного транспорта «Николаевский междугородний автовокзал» (пересечение улицы Пограничной и проспекта Богоявленского).

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

По нечетной стороне улицы Пограничной снесено 6 киосков, по четной - 3. Работы по демонтажу продолжаются.

«Начали демонтаж киосков возле междугородного автовокзала. «Ворота» в город должны выглядеть достойно. Много лет люди приезжали в «рынок», а не в город. И это было сложно изменить. Всегда есть сопротивление. А это место для продажи очень лакомое для предпринимателей. Перед сносом была тяжелая и длительная работа с документами. Но нам удалось довести дело до логического конца. Сегодня успели избавиться от 9 киосков и работа продолжается», - заявил Андрей Ермолаев, директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Напомним, как в Ингульском районе Николаева убрали 12 МАФов - в одном случае владельцы закрылись в киоске и пришлось вызвать полицию.