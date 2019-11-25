«Надеюсь, что такой формат всем «залетит»: Президент Зеленский пообещал записывать еженедельные видеоотчеты и опубликовал первый

Президент Украины Владимир Зеленский начал записывать еженедельные видеоотчеты, в которых будет рассказывать о рабочих успехах, победах, планах и неудачах, которые, конечно, также имеют место.

Об этом свидетельствует первый видеоролик такого характера, опубликованный на странице Владимира Зеленского в Facebook.

«Друзья! Раз в неделю откровенно делиться всем, что на душе. Рассказывать о наших успехах, победах, планы и неудачи (а они, конечно, тоже есть). Надеюсь, что такой формат всем «залетит», - написал Зеленский.

В первом видеоролике, среди хороших новостей Президент Владимир Зеленский назвал то, что Россия вернула захваченные в Керченском проливе военные корабли, а оборудование которое исчезло с них Украина потребует у России вернуть оборудование.

Среди остальных радостных новостей - принятие Госбюджета на 2020 год, принятие законопроекта в первом чтении о создании рынка земли. В частности он напомнил, что перед рассмотрением законопроекта во втором чтении в него внесут изменения касательно продажи земли иностранцам и решения этого вопроса на всеукраинском референдуме. По словам Владимира Зеленского в следующем году выделят 4 миллиарда на поддержку маленьких фермеров, «чтобы они становили большими».

Также он отметил, что партия «Слуга народа» гордиться тем, что из ее состава исключили третьего депутата, «потому что у нас продолжается очищение, мы партия народная «Слуга народа», и мы служим народу Украины, и набрали людей из народа - обычных людей», а если и дальше в рядах фракции будут находить непорядочных людей, то их тоже будут исключать.

Помимо этого, Президент затронул тему открытия моста в станице Луганской, открытия двух КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», принятие закона про криминальную ответственность за незаконную добычу янтаря и закон про демонополизацию спиртовой отрасли, назначения на 9 декабря встречи Зеленского в нормандском формате с Путиным, Меркель и Макроном.

Среди негативных новостей, это гибель командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Евгения Коростелева, который подорвался на мине 12 ноября в районе села Новотроицкое и через несколько дней скончался в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона. А также ДТП в которое попал уполномоченный Президента по вопросам защиты детей Николай Кулеба вместе со своими сыновьями.

По словам Владимира Зеленского весной нужно начать строительство пунктов скорой помощи, ведь поставлена задача оставить лишь машины скорой помощи не старше шести лет.