Кормышкин предложил выделить каждой больнице по ₴199 тысяч вместо покупки компьютеров для учреждений, подлежащих закрытию в 2020 году

Председатель постоянной комиссии Николаевского облсовета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села, председатель фракции партии «Наш край» Юрий Кормышкин предложил выделить каждой областной больнице по 199 тысяч гривен для пополнения их материально-технической базы в рамках компьютеризации медицинских учреждений, вместо приобретения компьютеров для тех медучреждений, которые подлежат закрытию в 2020 году.

Об этом речь шла в понедельник, 25 ноября, на заседании комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села.

На заседании рассматривался вопрос о внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год. Согласно представленным предложениям, Департамент финансов облгосадминистрации предлагал перераспределить 21 миллион гривен на закупку компьютерной техники в больницы области.

Председатель комиссии Юрий Кормышкин отметил нецелесообразность выделения данных средств из бюджета области, поскольку в перечень медицинских учреждений вошли те, что после 1 апреля 2020 будут реформированы или закрыты.

«Я связался после бюджетной комиссии с больничными учреждениями области. Большинство директоров не понимают зачем им эта компьютерная техника, она им не нужна, часть из этих предприятий финансироваться не будут, их будут реформировать, объединять. Зачем мы хотим отдать 21 миллион гривен не понятно куда. Так может эти средства надо направить на закупку лекарств, на ремонт дорог?» - отметил Кормышкин.

Напомним, что 1 апреля 2020 года медицинские учреждения перейдут на прямые отношения с Национальной службой здоровья Украины. Главным условием перехода является компьютеризация и информатизация учреждений медицины (наличие соответствующей медицинской информационной системы (МИС), которая подключена к центральной базе данных Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ)). Но, по словам Кормышкин, Управлением здравоохранения облгосадминистрации уже объявлен тендер на закупку компьютерной техники, но деньги депутатами не были выделены.

«На сегодняшний день объявлен тендер. Не имеет еще сессии областного совета, мы эти средства не выделяли, а Управление здравоохранения области уже объявило тендер на эти компьютеры. Как это может быть? Если тендер не пройдет, то эти средства будут просто неиспользованные. Тогда зачем это делать? Сегодня 25 ноября, согласно нашему регламенту, мы сегодня не получили проект бюджета-2020, а 20 дней мы должны его рассматривать. А вы уже сегодня объявляете тендер, не понимая или депутаты выделят эти средства или нет», - отметил Кормышкин.

На что Департамент финансов облгосадминистрации ответил, что данный проект был обнародован и опубликован на сайте областного совета и сайте облгосадминистрации, что является основанием для проведения тендера на ожидаемую сумму. Но, если тендер не пройдет, то данные расходы нужно будет включить в бюджет на 2020 год.

«Областной клинический госпиталь ветеранов войны, который согласно информации СМИ, хочет взять себе бесплатно Клименко, чтобы сделать на его базе факультет для будущих врачей. И мы сегодня хотим в будущей частное заведение дать бюджетные средства? Мы понимаем, что с 1 апреля, и начальник Управления здравоохранения это подтвердил, в них не будет хватать средств и надо что-то делать с этим заведением. И сегодня мы хотим отдать бюджетные средства в данные руки? », - подчеркнул председатель комиссии.

Несмотря на то, что почти половина заведений в 2020 году будут реорганизованы, а некоторые заведения уже не существуют, хотя официально еще считаются в реестре, Юрий Кормышкин вынес предложение выделить каждой областной больнице по 199 тысяч гривен для пополнения материально-технической базы медицинских учреждений.

«Предлагаю снять 21 миллион гривен на покупку компьютеров, а выделить каждой областной больнице по 199 тысяч гривен для пополнения их материально-технической базы», - предложил Кормышкин.

Данное предложение было единогласно поддержано депутатами комиссии. Вопрос вынесен на рассмотрение областной сессии, которая состоится 26 ноября.