Глава Николаевской ОГА должен заниматься вопросами бюджета, а не снятием Москаленко, - депутат Кормышкин

Глава фракции «Наш Край» Юрий Кормышкин считает, что руководитель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник должен заниматься, в первую очередь, вопросами бюджета и ремонтом дорог, а не указывать депутатам как голосовать и какие решения принимать по вопросу снятия главы облсовета Виктории Москаленко.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам перед началом внеочередной сессии облсовета во вторник, 26 ноября.

Так он отметил, что до нового года осталось немного больше месяца, но депутатам облсовета так и не предоставили на ознакомление бюджет на 2020 год. В то время как Александр Стадник занимается вопросом снятием главы областного совета Виктории Москаленко.

«Хочу сказать, что большинство членов фракции «Наш Край» сегодня проводило совещание на третьем этаже, где находятся депутаты областного совета. Все остальные – на четвертом этаже. Можете посмотреть, кто там сидит сейчас… Я бы хотел предложить тем депутатам, которые совещаются на четвертом этаже, напомнить, что они депутаты областного совета, а не сотрудники администрации. Пускай администрация займется ремонтами дорог в нашей области, а не единственным вопросом – снятием Москаленко», – отметил Кормышкин.

Он обозначил, что инициатива о снятии Виктории Москаленко исходит от главы области Александра Стадника.

«Он (Александр Стадник, - ПН) это продолжает делать, приглашает депутатов даже от фракции «Наш Край» по отдельности. Но хочу сказать, «Наш Край» не против снятия Москаленко, но депутаты должны решить, не губернатор», – рассказал Кормышкин.

«То, что губернатор находясь два месяца здесь не занимается областью, не занимается бюджетом 2020. Через месяц уже Новый Год, депутаты бюджета не видели. А руководитель области занимается только снятием Москаленко. Есть другие более важные вопросы», – акцентировал глава фракции «Наш Край».

По мнению Юрия Кормышкина, сегодня на сессии обласовета вопрос о снятии Виктории Москаленко в очередной раз не будет поддержан депутатами облсовета.