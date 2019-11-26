В Николаеве перенесли дату разведения мостов

"Юрий Олефиренко" заходит на НСЗ 7 августа Разведение Южнобугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов перенесли на четверг, 28 ноября, с 12 до 13 часов.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Резервный день разведения мостов - 29 ноября 2019 с 12 до 13 часов.

«Просим учесть информацию при планировании маршрута передвижения по городу», – обратились в мэрии.

Как известно, разведение мостов изначально планировалось на вторник, 26 ноября, и связано с тем, что из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» должен выйти средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».