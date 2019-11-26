«Не ожидала такой реакции от местной власти»: Глава николаевского ГБР о нежелании облсовета передать здание ведомства государству

Бывшее здание облздрава, которое предоставили для ГБР (фото из архива)) Директор территориального управления Государственного бюро расследования, расположенного в Николаеве, Виктория Басалаева заявила, что вопрос о передаче здания ведомства по адресу: Спасская, 18, в государственную собственность для его реставрации будет решен законным путем. И удивилась, что облсовет всячески этому возражает.

Такое заявление Виктория Басалаева сделала во время брифинга, который состоялся во вторник, 26 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выразилась против передачи исторического здания в центре Николаева в государственное имущество, чтоб там за деньги из Госбюджета сделали реставрацию.

Виктория Басалаева отметила, что предоставила областному совету все необходимые документы, но не ожидала такой реакции от представителей областного совета, которые отказались передать здание, поскольку таким образом и община могла бы получить отреставрированную историческую памятку.

– Хочу сказать, что этот вопрос для меня является очень болезненным, потому что я не ожидала такой реакции от местной власти, потому что именно такой шаг помог бы нам отремонтировать эту памятку архитектуры. Мы для этого сделали все, что должны были, получили массу разрешений всех уровней, заключение проектно-сметной документации и экспертизы, которая подтвердила соответствие всем параметрам, которые должны быть соблюдены для того, чтобы отреставрировать эту памятку архитектуры. А на данный момент это здание нам не передано. На данный момент оно пребывает у нас в оперативном управлении, но это немного разные вещи, - рассказала Басалаева.

Также директора ТУ ГБР добавила, что на комиссии областного совета, когда она пришла с просьбой о передаче помещения, никто из членов комиссии не дал обоснованное объяснение отказу в этом.

– Я посетила комиссию областного совета по этому поводу и вышла оттуда немного в шоке. Потому что каждый вопрос и замечание должны иметь свое обоснование. Я не услышала ни единого обоснованного замечания, чтобы не передать в государственную собственность. Это же не в свою собственность принимаю я или кто-то из моих сотрудников. Хочу обратить внимание, что остаточная стоимость памятки архитектуры, которую вы видите, около 350 тысяч гривен. В соответствии с проектно-сметной документацией, для проведения реставрационных работ необходим 19 миллионов гривен. Я считала, что местная власть будет использовать любые возможности для того, чтобы наш город бы красивым, и громада получила красивое здание, - добавила она.

При этом она отметила, что с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко лично этот вопрос не обсуждала. Также сейчас не рассматривается вариант покупки Государственным бюро расследований этого здания.

– Я не видела в этом потребности. Я думаю по-государственному, я обратилась официально в соответствии с законодательством, соблюдая всю процедуру. Поэтому необходимости ехать, о чем-то договариваться, я не вижу, - сказала директор ТУ ГБР в Николаеве.

– Какой в этом (в покупке здания – ПН) смысл? Нам может это было бы выгоднее. Мы найдем законный путь, чтобы сделать так, как должно быть и в соответствии с законодательством, - подытожила Басалаева.

Ранее этот вопрос уже обсуждался на комиссии по ЖКХ. Известно, что на реконструкцию исторического здания на Спасской, 18, где размещается терруправление Государственного бюро расследований, из государственного бюджета выделили более 19 миллионов гривен. Тогда, в ходе заседания комиссии, вопрос решили вынести на сессию, однако в ходе заседания выяснилось, что этого вопроса в повестке дня нет. Его озвучил депутат Юрий Кормышкин, но голосов для поддержания передачи помещений в госсобственность, не хватило.