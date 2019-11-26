Николаевское ГБР рассчитывает получить своих оперативников в начале следующего года – пока конкурс проходит только в Киеве

Директор ТУ ГБР в Николаеве Виктория Басалаева В территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в Николаеве, рассчитывают, что в начале 2020 года в ведомство будут назначены оперативные сотрудники.

Об этом рассказала директор ТУ ГБР в Николаеве Виктория Басалаева во время брифинга, который состоялся во вторник, 26 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в ГБР с начала его работы не было собственных оперативников – их привлекали из других правоохранительных органов.

Басалаева рассказала, что сейчас конкурс на должность оперативных сотрудников Государственного бюро расследований проводится в столичном управлении, куда свои кандидатуры подали более 8 тысяч человек. Только после того, как все они пройдут конкурсную процедуру, будут оглашены победители, и по прохождению ними спецпроверки, будут проводиться конкурсы на эти должности и в территориальных управлениях. Весь штат терруправления ГБР составляет 79 человек, из которых 38 - следователи.

– Оперативная сотрудники – это движущая сила, на которую мы рассчитываем. Потому что на сегодняшний день мы как работали с другими оперативными подразделениями, так и продолжаем работать. Но учтите, что они являются нашими потенциальными субъектами, – сказала Басалаева.

– Конкурс сейчас проводится только в Киеве, не у нас. Насколько мне известно, на оперативные должности было подано более 8 тысяч пакетов документов. Пока весь этот список желающих пройти конкурс на должности в ГБР, пока все они пройдут тестирование, собеседование, пока не будут оглашены победители конкурса, когда все претенденты пройдут процедуру, тогда начнется процедура спецпроверок. Она длится по-разному, но в среднем не больше месяца. Я рассчитывала, что до конца года мы получим своих оперативников, но на данный момент сказать, получим ли мы их до конца года, я не могу. Я думаю, что январь следующего – точно. Мы на это рассчитываем, - добавила директор николаевского управления ГБР.

Ранее сообщалось, что в территориальном управлении ГБР в Николаеве до сих пор остаются вакантные места на должности следователей, нет собственных оперативников, а материалы уголовных производств, которые передают и других правоохранительных органов плохо подготовленные.