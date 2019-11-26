В николаевском ГБР возмутились, что прокуратура направила им ранее закрытые бесперспективные дела: «Чтобы больше нагрузить следователей?»

Директор территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, Виктория Басалаева посетовала на то, что после того, как орган прокуратуры потерял функцию досудебного расследования, то к ним направили материалы бесперспективных дел, тем самым нагружая следователей ГБР.

Об этом Басалаева рассказала во время брифинга, которые прошел во вторник, 26 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор терруправления рассказала, что ведомства с начала его работа расследовало почти 7,5 тысяч уголовных производств, из которых 1444 расследуются, 378 направлены в суд, по 86 производствам уже есть решение суда, 4 тысяч 928 – остановлены, а 700 – закрыты.

Басалаева отметила, что такое количество закрытых уголовных дел обусловлено тем, что следователи обязаны внести в Единый реестр досудебных расследований сообщения о возможном преступлении, но в ходе расследования выясняется, что состава преступления там нет, из-за чего оно и подлежит закрытию. По поводу приостановленных дел она уточнила, что в основном это дела по военным преступлениям относительно военнослужащих из аннексированного Крыма, фигуранты которых находятся в розыске – в единичных случаях они возобновляются, когда человека находят.

Также Басалаева возмутилась тем, что после того, как прокуратура утратила функцию досудебного расследования, то в ГБР одна из прокуратур (без уточнения, какая именно) передала ведомству больше количество производств, которые ранее были закрыты, но возобновлены, несмотря на то, что является бесперспективными.

– Для меня нонсенс, как одна из прокуратур, уголовные производства, которые были закрыты два года назад, год назад, отменяет постановления о закрытии и направляет в ГБР. К чему это? Нагрузить побольше следователей ГБР, чтобы мы не уделяли больше внимания перспективным в судебном рассмотрении преступлениям? Мы еще с этим вопросом будем разбираться.

Также директор ТУ ГБР в Николаеве надеется, что в дальнейшем будут принято изменения в Уголовный процессуальный Кодекс, согласно которым сведения в ЕРДР будут вносится по сообщениям о действительных преступлениях.