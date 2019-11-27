Николаевская полиция охраны провела учения – отрабатывали ситуацию, если машина инкассаторов попадет в ДТП

В Николаеве прошли учения сотрудников полиции охраны и работников банка по охране денег при их перевозке.

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

По условиям учений, инкассаторская машина, которая перевозит деньги и другие ценности, попала в ДТП. Перед началом учений с их участниками провели инструктаж по соблюдению мер личной безопасности.

- Основной задачей проведения таких учений является отработка алгоритма взаимодействия подразделений полиции охраны, координация действий нарядов реагирования со службами безопасности банка, поддержание взаимодействия между полицейскими и работниками банка, - отметил начальник сектора физической охраны УПО Николаевской области, капитан Александр Корхов.

Отмечается, что оперативность реагирования при чрезвычайных ситуациях становится залогом сохранения жизни людей и имущества.

Напомним, что в 2013 году в Николаеве совершили вооруженное нападение на инкассаторское авто: двоих нападавших и одного из инкассаторов убили. Одним из нападавших был бывший сотрудник СБУ.