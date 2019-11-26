Спасатели провели учения в николаевском аэропорту – тренировались тушить пожар самолета

В Николаеве 26 ноября провели учения на базе «Николаевского международного аэропорта». Подразделения спасателей тренировались тушить пожар на самолете.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По легенде учений, диспетчер аэропорта получил сообщение от экипажа Ил-76, что при заходе на посадку у самолета якобы не было выпущено шасси. Командир воздушного судна принял решение о посадке самолета. Во время аварийной посадки возникли условные разгерметизация топливных баков левого крыла и возгорание топлива. Экипаж якобы был не в состоянии самостоятельно покинуть самолет.

После этого начался сбор аварийно-спасательной команды аэропорта. Примерно за 10 минут до условной аварийной посадки оперативно развернули пожарные автоцистерны от четырех пожарно-спасательных частей.

В дальнейшем спасатели стали охлаждать фюзеляж, экипаж эвакуировали и передали медицинской службе. После спасательных работ провели пенную атаку и ликвидировали условный пожар на площади 1 тысяча кв.м. Всего к учениям привлекались 35 человек и 10 единиц техники.

Напомним, что аналогичные учения провели в мае этого года.