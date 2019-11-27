Большинство жителей Николаева выступают за возвращение оккупированных территорий Донбасса политико-дипломатическим путем, - опрос

70,7% жителей Николаева поддерживают возвращение оккупированных территорий Донбасса политико-дипломатическим путем.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Так, отвечая на вопрос «По вашему мнению, какая стратегия является оптимальной̆ для разрешения ситуации на Востоке Украины?» 70,7% горожан ответили - возвращение временно оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, еще 7,5% указали «полный̆ отказ от любых попыток вернуть оккупированные территории Донбасса», 7,4% николаевцев ответили – «изоляция оккупированных территорий и замораживание конфликта с надеждой̆ на возврат их позже», 5,3% - «военное наступление на оккупированные территории и возвращения их силой̆», 1,8% - «мне все равно/меня это не волнует» и 7,3% горожан затруднились ответить на этот вопрос.

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКАЯ СТРАТЕГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ̆ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ? % от общего количества опрошенных

Город Николаев ноябрь 2019 Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Возвращение временно оккупированных территорий политико-дипломатическим путем 70,7 62,8 66,8 80,8 72,8 Военное наступление на оккупированные территории и возвращения их силой̆ 5,3 8,8 5,6 2,8 3,6 Изоляция оккупированных территорий и замораживание конфликта с надеждой̆ на возврат их позже 7,4 9,2 6,4 6,8 7,6 Полный̆ отказ от любых попыток вернуть оккупированные территории Донбасса 7,5 10,0 9,2 4,8 4,8 Мне все равно/меня это не волнует 1,8 1,2 3,6 0,4 2,0 Затрудняюсь ответить 7,3 8,0 8,4 4,4 9,2 Итого 100

Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 7 по 19 ноября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).