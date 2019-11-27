Археологи в Египте нашли мумии львят и множество статуй кошек

В некрополе Саккара возле пирамид Гизы в Египте были обнаружены 75 деревянных и бронзовых статуй и пять мумий львят, украшенных иероглифами.

Об этом сообщает «Новое время».

Исследователи также раскопали в этом районе мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев. Министерство древностей объявило, что находка была сделана у подножия храма богини Баст, покровительницы кошек у древних египтян, в обширном некрополе. Министр древностей Халед Эль-Энани назвал это открытие «целым музеем».

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Он сказал, что первоначальные археологические исследования показали, что пять мумий – это львята. Среди других артефактов, обнаруженных при раскопках, были статуи быка Аписа, мангуст, ибис, сокол и древнеегипетский бог Анубис в виде шакала. Также были найдены фаянсовые амулеты разных форм и размеров, маски, коллекция папирусов. По словам Халеда Эль-Энани, артефакты принадлежат 26-й династии, которая восходит к VII веку до нашей эры.

Напомним, что ранее в Ольвии нашли спартанский сосуд для жертвоприношений и другую ритуальную посуду.