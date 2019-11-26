Синоптики предупредили, что утром на дорогах Николаевской области может появиться гололедица

Фото - иллюстрация В Николаеве и области 27 ноября из-за низкой температуры воздуха и осадков на дорогах может появиться слабый гололед, местами гололедица.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

Завтра погода на юге Украины будет обусловлена циклоном, который принесет с собой осадки, преимущественно в виде дождя. Низкие ночные температуры, осадки ночью и утром приведут к образованию гололеда и гололедицы.

Температура по области ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 1-6 градусов тепла, в Николаеве ночью около 0, днем 3-5 градусов тепла.

Напомним, что ранее на трассе «Киев-Одесса» из-за гололеда произошло масштабное ДТП.